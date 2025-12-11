Gas Sales Bluenergy superato lo Jihostroj Ceske Budejovice

Gas Sales Bluenergy Volley ha esordito con successo nella Cev Volleyball Cup, superando Jihostroj Ceske Budejovice nel suo ritorno alle competizioni europee dopo quasi due anni. La squadra ha dimostrato determinazione e qualità, segnando un'importante tappa nel suo percorso internazionale.

Debutto vincente in Cev Volleyball Cup per Gas Sales Bluenergy Volley al ritorno in campo europeo a quasi due anni di distanza dall’ultima apparizione. Nella gara d’andata giocata a Cagliari hanno superato per 3-1 la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice. Ora nella gara di ritorno, il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. . ? Conferenza stampa di presentazione dei 16° di Finale di Coppa CEV a Cagliari ? - facebook.com Vai su Facebook

IT'S GAME DAY Gas Sales Bluenergy Piacenza Mercoledì 3 Dicembre 2025 ? Ore 20.30 ? PalaBancaSport (PC) Diretta VBTV #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova Vai su X

La Gas Sales Bluenergy sitting volley chiude terza in Coppa Italia - La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley conquista un prestigioso terzo posto alle Final Four di Coppa Italia 2025, disputata a Siderno (Reggio Calabria), centrando così il primo podio della sua giovane ... sportpiacenza.it scrive

Battuta e muro: esordio vincente per la Gas Sales Bluenergy in Coppa Cev - Qualche minuto per mettersi in moto, un attimo più del previsto per capire che contro il Budejovice non si può scherzare, poi la Gas Sales Bluenergy chiude il file ceco trovando più di una soddisfazio ... Scrive sportpiacenza.it