Gas e lotta al jihadismo così Meloni e Chapo lavorano sull’asse Italia-Mozambico

L'articolo analizza la strategia di Giorgia Meloni e Chapo nell'ambito della lotta al jihadismo, focalizzandosi sull'asse Italia-Mozambico. In particolare, si evidenzia l'importanza della provincia di Cabo Delgado, ricca di risorse, e delle recenti iniziative geopolitiche, come l'accordo del luglio 2024 per il Centro Agroalimentare di Manica.

Cabo Delgado è una provincia del Mozambico densa di risorse naturali ma anche di attacchi jihadisti, per questa ragione è entrata di diritto nel cono di interesse della geopolitica in un fazzoletto di Africa già attenzionato dal Piano Mattei, con iniziatve ad hoc come l’accordo del luglio 2024 per la costruzione e per l’equipaggiamento del Centro Agroalimentare di Manica (CAAM). Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo, ne hanno parlato in occasione di un colloquio a Palazzo Chigi, assieme ad altre questioni di primaria rilevanza in un anno non casuale. 🔗 Leggi su Formiche.net