Garlasco Sempio e questo disegno | Sono Chiara e Stasi è la chiave di tutto?

Nell'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007 a Garlasco, il nome di Andrea Sempio ha sempre suscitato interesse e sospetti. Un disegno e un'analisi approfondita sembrano collegare eventi e persone, aprendo nuove prospettive sulla vicenda. La questione si intreccia con elementi che potrebbero cambiare la comprensione di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Tutto torna, tutto rischia di assumere nuovi significati. Nell'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto del 2007, il nome di Andrea Sempio è sempre circolato fin dai primi mesi. La condanna a 16 anni di carcere inflitta ad Alberto Stasi, fidanzato della ragazza uccisa nella villetta di famiglia di Garlasco, sembrava aver chiuso il cerchio. Ma dopo la prima archiviazione del 2017, la terza indagine del 2025 e le risultanze della perizia sul Dna ritrovato sulle unghie di Chiara hanno riacceso pesantemente i sospetti su Sempio. Certo, mancano ancora due tasselli pesanti, decisivi: l'arma del delitto e il movente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, Sempio e questo disegno: "Sono Chiara e Stasi", è la chiave di tutto?

Garlasco, il movente di Andrea Sempio secondo gli inquirenti: «Sarà svelato a indagini chiuse». Quel disegno su Chiara Poggi - Secondo quanto svelato da Ore 14, programma di Rai2, gli inquirenti avrebbero delineato un movente che sveleranno in primavera, ... Come scrive leggo.it

Garlasco, il movente di Sempio ricostruito dagli inquirenti: «Sarà svelato alla chiusura delle indagini». I video intimi, le telefonate e quel disegno su Chiara - Secondo quanto svelato da Ore 14, programma di Rai2, gli inquirenti avrebbero delineato un movente che sveleranno in ... Scrive ilgazzettino.it

A pochi giorni dall’udienza del 18 dicembre sul delitto di Garlasco ci si chiede quali analisi possano dare una svolta alle indagini su Andrea Sempio. A oggi manca leggere ancora la relazione del Ris di Cagliari che lo scorso giugno ha mappato in 3D la scena - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, Sempio e le celle telefoniche agganciate il giorno del delitto #Mattino5 Vai su X