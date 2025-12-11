Garlasco prove sparite o spostate | la verità incompleta sulle ultime ore di Chiara Poggi

Panorama.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio di Garlasco riguardante le ultime ore di Chiara Poggi è segnato da numerose discrepanze e omissioni nelle indagini. Prove scomparse, dettagli alterati e interrogativi irrisolti sollevano dubbi sulla completezza e affidabilità delle prove raccolte, alimentando un quadro ancora troppo incompleto per una verità definitiva.

Non solo provette mescolate, carabinieri senza calzari e il corpo di Chiara Poggi manipolato senza prelevare le impronte sul pigiama: numerosi oggetti sulla scena del crimine di Garlasco sono letteralmente scomparsi dalla documentazione ufficiale. A rivelarlo è Francesca Bugamelli a Ignoto X, la streamer che aveva ottenuto le fotografie inedite di Andrea Sempio e che, nel suo canale YouTube Bugalalla Crime, ne rende disponibili altre scattate dai carabinieri di Vigevano e dai RIS di Parma. Confrontando diversi scatti raccolti durante i sopralluoghi del 13 agosto 2007, emerge che vari elementi sono stati spostati senza notificarlo nei documenti investigativi: molti di questi oggetti non sono mai entrati ufficialmente nel fascicolo come prove da esaminare. 🔗 Leggi su Panorama.it

