Garlasco cosa salta fuori dal Pc di Chiara Poggi
Il caso di Garlasco torna a suscitare interesse con il rilancio delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Nuove evidenze provenienti dal computer di Chiara portano alla luce dettagli finora sconosciuti, riaccendendo i riflettori sulla figura di Andrea Sempio e riempiendo nuovamente le pagine di cronaca.
Il caso Garlasco torna a occupare le prime pagine: dopo anni di silenzi e archiviazioni, la figura di Andrea Sempio riemerge con forza nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Per lungo tempo, l'attenzione pubblica e giudiziaria era rimasta puntata su Alberto Stasi, già condannato a 16 anni, ma ora nuovi elementi scientifici e investigativi riportano Sempio al centro del dibattito e delle indagini. Perizia genetica 2025: nuove tracce riaprono il caso. Il vero punto di svolta si è verificato con la perizia genetica del 2025: tracce di Dna maschile sotto le unghie della vittima sono risultate compatibili con il profilo di Sempio, secondo quanto riferito dagli esperti incaricati.
