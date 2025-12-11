Garlasco Andrea Sempio incastrato? Non era a Vigevano

A pochi giorni dal delitto di Chiara Poggi, emergono nuove dichiarazioni e dubbi sugli spostamenti di Andrea Sempio. Durante la puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha affidato all’inviato Emanuele Canta il compito di ricostruire i movimenti del 37enne, evidenziando diverse incongruenze che potrebbero mettere in discussione la sua posizione.

Mattino 5 torna a parlare degli spostamenti di Andrea Sempio. Tante, troppe, le incongruenze. Federica Panicucci, nel corso della puntata in onda mercoledì 10 dicembre su Canale 5, ha dato la linea al suo inviato Emanuele Canta, che ha ricostruito nel dettaglio i movimenti del 37enne la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi. L'inviato ha spiegato: "La mattina di quel 13 agosto Sempio fa una chiamata di un secondo dal suo cellulare, agganciato dalla cella Santa Lucia. Alle ore 9 viene agganciato dal settore 2 della cella, ma alle 09:58 viene riagganciato in quello stesso settore della cella, vicino casa sua.

