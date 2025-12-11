Gang multietnica truffa la Onlus fiorentina che gestisce Santa Maria del Fiore | rubati 30 milioni di euro

Una banda multietnica ha messo a segno una maxi-truffa da 30 milioni di euro nei confronti dell’Opera di Santa Maria del Fiore, l’organizzazione che gestisce i monumenti fiorentini. In soli sei mesi, i malviventi hanno sottratto ingenti somme, mettendo a rischio la tutela e la conservazione di simboli storici e culturali della città di Firenze.

Ha fruttato 30 milioni di euro, in sei mesi, la truffa effettuata da una banda multietnica nei confronti dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la Onlus che gestisce la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni a Firenze. Arresti tra la Toscana il Lazio e la Lombardia. La Polizia ha eseguito, nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla procura di Brescia nei confronti di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gang multietnica truffa la Onlus fiorentina che gestisce Santa Maria del Fiore: rubati 30 milioni di euro