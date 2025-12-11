Galli su Berlusconi | Il presidente era venti anni avanti a tutti vedeva già oltre

Pianetamilan.it | 11 dic 2025

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ricorda Silvio Berlusconi come un leader lungimirante e innovativo. In un’intervista approfondita, Galli condivide il suo ricordo e le impressioni sull’ex presidente, evidenziando come Berlusconi fosse avanti nel pensiero e nella visione strategica, anticipando i tempi e lasciando un’impronta significativa nel mondo dello sport e della politica.

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, si è raccontato in una lunghissima intervista ai microfoni del canale YouTube  di Carlo Pellegatti: le parole sull'ex presidente Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

