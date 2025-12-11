Galli dimesso dal San Raffaele ma resta amministratore di altri ospedali del Gruppo | Qui stesso uso di cooperative

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Galli si è dimesso il 8 dicembre dalla posizione di CEO dell'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano, mantenendo comunque il ruolo di amministratore in altri ospedali del Gruppo. La sua decisione ha suscitato interesse circa le dinamiche di gestione e le strategie adottate all’interno del network ospedaliero.

Francesco Galli si è dimesso lo scorso 8 dicembre dalla carica di Ceo dell'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano. Come appreso da Fanpage.it, però, è ancora amministratore unico degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, anche loro parte del Gruppo San Donato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

