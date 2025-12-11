Galaverna | una serata di folk valtellinese tra musica e solidarietà a Morbegno
Il 23 dicembre, il Ri-Circolo di Morbegno si anima con “Galaverna”, un evento dedicato al folk valtellinese. Una serata che unisce musica e solidarietà, offrendo cinque concerti in una notte unica. Un’occasione per vivere l’atmosfera autentica delle tradizioni locali e condividere momenti di convivialità nel cuore dell'inverno.
Il freddo invernale non fermerà la musica folk valtellinese: il 23 dicembre, il Ri-Circolo di Morbegno ospiterà "Galaverna – Authentic Folk from Valtellina", una serata speciale con cinque concerti in un'unica notte. Il nome dell'evento richiama la galaverna, il ghiaccio che si forma sulle
