Galaverna | una serata di folk valtellinese tra musica e solidarietà a Morbegno

Sondriotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 dicembre, il Ri-Circolo di Morbegno si anima con “Galaverna”, un evento dedicato al folk valtellinese. Una serata che unisce musica e solidarietà, offrendo cinque concerti in una notte unica. Un’occasione per vivere l’atmosfera autentica delle tradizioni locali e condividere momenti di convivialità nel cuore dell'inverno.

Il freddo invernale non fermerà la musica folk valtellinese: il 23 dicembre, il Ri-Circolo di Morbegno ospiterà "Galaverna – Authentic Folk from Valtellina", una serata speciale con cinque concerti in un'unica notte.Il nome dell'evento richiama la galaverna, il ghiaccio che si forma sulle.

