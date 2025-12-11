Gaia Nanni e il miracolo del Meyer | debutta stasera lo spettacolo sulla solidarietà

FIRENZE – Debutta questa sera un viaggio emozionante nella memoria recente di Firenze. Gaia Nanni sale sul palco con La notte dei bambini. Lo spettacolo sarà in scena da oggi (11 dicembre) fino a domenica 14 dicembre (alle 20,45). Il testo rievoca un fatto realmente accaduto. Era la notte del 14 dicembre 2007. L’intero o spedale Meyer traslocava nella sua nuova sede. Un’operazione titanica che trasformò il volto della città. Firenze si fermò per creare un “corridoio d’amore”. Ambulanze silenziose, forze dell’ordine e centinaia di volontari scortarono i piccoli pazienti. I cittadini scesero in strada con sedie, luci e palloncini per vegliare sul loro passaggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it