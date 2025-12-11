GAE per supplenze e ruoli docenti nuove date per aggiornamento | dall’8 gennaio dalle 12 | 00 al 22 gennaio alle 23 | 59
Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato il nuovo calendario per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per supplenze e ruoli docenti. Le nuove date vanno dall’8 gennaio alle 12:00 al 22 gennaio alle 23:59, spostando la precedente scadenza di dicembre su richiesta sindacale, posticipando l’aggiornamento dopo le festività natalizie.
Inizialmente previste per lunedì 15 dicembre (e fino al 30 dicembre), su sollecitazione sindacale, il Ministero ha rinviato a dopo le festività di fine anno l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Ecco le nuove date: 8 gennaio (dalle ore 12:00) al 22 gennaio (alle ore 23:59).
