Gabriele Bonci il Michelangelo della pizza romana a processo per maltrattamenti contro la ex

Gabriele Bonci, noto come il “Michelangelo” della pizza romana, sarà processato il 18 dicembre per accuse di maltrattamenti, lesioni alla ex fidanzata e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica, portando alla luce un episodio che coinvolge il celebre pizzaiolo in un contesto giudiziario.

Il noto pizzaiolo romano Gabriele Bonci sotto processo per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Gabriele Bonci sotto processo: il pizzaiolo romano è accusato di maltrattamenti sulla ex

