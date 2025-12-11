Gabbie minuscole e senza acqua | 31 Staffordshire Bull Terrier maltrattati hanno una famiglia affidataria

La Procura di Verona ha affidato a una famiglia affidataria 31 Staffordshire Bull Terrier sequestrati in un caso di maltrattamento e detenzione inadeguata. Le guardie eco zoofile di Pavia sono intervenute durante le indagini, che hanno portato al sequestro e alla tutela degli animali, vittime di condizioni di detenzione inaccettabili.

Pavia, 11 dicembre 2025 - La Procura della Repubblica di Verona ha disposto l’affido definitivo di 31 can i oggetto di sequestro in un procedimento penale per maltrattamento e detenzione incompatibile di animali, nel quale le guardie eco zoofile di Pavia sono intervenute con importanti attività di indagine e di supporto nella gestione degli animali. Una complessa vicenda che ha interessato i territori di Verona e di Pavia per il maltrattamento di 31 cani di razza Staffordshire Bull Terrier, detenuti in condizioni precarie. Allevatore incastrato. L’intera operazione ha avuto origine da un’indagine partita a seguito di una evidente e protratta inosservanza di provvedimenti amministrativi e prescrizioni da parte della persona indagata, che aveva tentato di eludere i controlli trasferendo l’attività e gli animali in un altro comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it