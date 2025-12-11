G-LAB di Fondazione Golinelli il nuovo catalogo di corsi innovativi | dal calcolo mentale all’Intelligenza artificiale dalla logica degli algoritmi alla microscopia

G-LAB di Fondazione Golinelli presenta il suo nuovo catalogo di corsi innovativi rivolti a insegnanti di ogni ordine scolastico, offrendo formazione su temi che spaziano dal calcolo mentale all’intelligenza artificiale, dalla logica degli algoritmi alla microscopia, per arricchire l’offerta educativa e favorire l’innovazione in classe.

G-LAB S.r.l. impresa sociale, braccio operativo di Fondazione Golinelli, presenta il suo nuovo catalogo di corsi di formazione dedicati a insegnanti della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. I percorsi, pensati per sostenere e arricchire la professionalità docente, si svolgeranno da febbraio a maggio 2026 negli spazi all’avanguardia di Opificio . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dall’Intelligenza artificiale al game design alle colture cellulari: le attività didattiche di Fondazione Golinelli. Webinar di presentazione giorno 18 settembre - Con l’obiettivo di presentare e far sperimentare i nuovi protocolli che arricchiscono l’offerta didattica per l’anno 2025/2026, Fondazione Golinelli e G- Lo riporta orizzontescuola.it

Aprire la scienza a tutti e tutte, promuovendo equità e inclusione - LAB Impresa Sociale, braccio operativo della Fondazione Golinelli di Bologna e ha come obiettivo l’accessibilità delle attività ... Lo riporta superando.it

Le studentesse e gli studenti del 3 anno degli indirizzi classico e scientifico del nostro liceo con le docenti Anna Garofalo e Lorena Brunori, hanno vissuto, dal 1 al 4 dicembre, un'esperienza ricca di scoperte grazie alla visita alla Fondazione Golinelli e agli sta