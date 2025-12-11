Furto nella casa del sindaco di Parolise | colpo organizzato in pieno giorno

Un furto è stato commesso nella casa del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, approfittando della sua assenza. L’episodio si è verificato durante il giorno, quando tre persone hanno effettuato un’irruzione nell’abitazione. L’accaduto solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei residenti nel territorio.

PAROLISE – Tre individui hanno fatto irruzione nell’abitazione del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, approfittando dell’assenza dei proprietari. L’azione, secondo quanto ricostruito finora, è stata rapida e organizzata.Dinamica del furto: neutralizzato il sistema di sicurezzaI malviventi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

