Furto in un supermercato del Vallo di Diano | ladri beccati dai carabinieri

Nel pomeriggio di oggi, nel Vallo di Diano, si è verificato un furto presso un supermercato. I ladri sono stati intercettati e fermati dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto per garantire la sicurezza e ripristinare l'ordine. L'episodio si aggiunge a una serie di eventi simili nella zona, ponendo l’attenzione sulla questione della sicurezza nei consumi locali.

Ancora un furto nel Vallo di Diano. I fatti si sono registrati nel pomeriggio di oggi, presso un supermercato.Il furtoI carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, allertati dai proprietari del supermercato per due persone che stavano rubando dagli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pochi giorni fa il colpo da Gucci con le stesse modalità. Bottino da quantificare, indagini in corso da parte dei carabinieri

Vallo di Diano: ladre al supermercato rubano 500 euro di shampoo e balsamo - Sembravano due "normali" clienti, in realtà si trattava di due ladre, che con astuzia sono riuscite a rubare prodotti per la cura ... Riporta ilmattino.it