Furto in un negozio di Como fermata una donna valtellinese

Una donna di 58 anni residente in provincia di Sondrio è stata fermata dai carabinieri di Como mentre tentava di asportare capi di abbigliamento da un negozio. L'episodio si è verificato nel centro cittadino, portando alla denuncia della donna.

È stata denunciata dai carabinieri una donna di 58 anni, residente in provincia di Sondrio, sorpresa a rubare capi di abbigliamento in un negozio di Como. L’episodio - secondo quanto riportato dai colleghi di QuiComo - è avvenuto nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, quando il personale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

