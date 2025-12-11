Furto folle a Venezia | ruba la barca e si schianta contro il Ponte di Rialto | cosa è successo

Una scena insolita e sorprendente si è verificata a Venezia giovedì 11 dicembre, quando una donna, al timone di una barca appena rubata, si è schiantata contro il Ponte di Rialto. L'episodio ha causato paura e danni alla storica struttura, ancora in fase di valutazione da parte delle autorità.

Si sono vissuti attimi di paura a Venezia durante la mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, quando una donna al timone di una barca carica di pacchi appena sottratta si è schiantata contro la struttura del Ponte di Rialto, provocando dei danni tuttora al vaglio delle autorità locali. Sono all'incirca le ore 11.30 quando la ladra, evidentemente decisa a impossessarsi del carico di un'imbarcazione ormeggiata per una consegna, si mette ai comandi del mezzo e fugge a tutta velocità sfrecciando lungo il Canal Grande. Il suo obiettivo era una cosiddetta "mototopo", ovvero l'erede motorizzato della "topo barca", un natante tradizionalmente utilizzato nella città lagunare per il trasporto di merci, pesca e rifornimenti di cui conserva le caratteristiche estetiche: a bordo numerosi pacchi pronti per essere consegnati, presumibilmente il vero oggetto dell'interesse della donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furto folle a Venezia: ruba la barca e si schianta contro il Ponte di Rialto: cosa è successo

