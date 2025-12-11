Furto di rame sulla tratta Arezzo – Firenze arrestati in quattro dopo le indagini dei carabinieri

Corrieretoscano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furto di rame sulla tratta ferroviaria Arezzo – Firenze ha portato all’arresto di quattro persone da parte dei carabinieri, che hanno condotto le indagini per individuare i responsabili. L’episodio ha evidenziato il coinvolgimento di più soggetti, mettendo in luce le attività di prevenzione e repressione delle forze dell’ordine nella tutela del patrimonio infrastrutturale.

AREZZO – . I carabinieri di Arezzo, coadiuvati in fase esecutiva dai militari di Napoli e Treviso, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale di Arezzo, su richiesta della locale procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro indagati, ritenuti responsabili di furto continuato in concorso, pluriaggravato dalla violenza sulle cose, dall’aver agito in numero superiore a tre persone, dall’aver prodotto un danno patrimoniale di rilevante entità e dall’aver sottratto materiale destinato a garantire la corretta erogazione di servizi di trasporto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

furto rame tratta arezzoFurto di rame sulla linea ferroviaria direttissima Firenze – Roma - Arezzo, 11 dicebre 2025 – Furto di rame sulla linea ferroviaria direttissima Firenze – Roma: i Carabinieri di Arezzo eseguono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 rumeni. Da msn.com

Furto di rame sulla direttissima Firenze-Roma, 250mila euro di danni. Tre arresti - Il materiale rubato, destinato alla linea ferroviaria, ammonta a circa 2. Secondo lanazione.it