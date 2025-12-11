Furto di rame sulla direttissima Firenze-Roma 250mila euro di danni Tre arresti
Tre cittadini rumeni sono stati arrestati dai carabinieri di Arezzo con l'accusa di aver perpetrato un furto di rame sulla linea ferroviaria Firenze-Roma, causando danni stimati in circa 250 mila euro. L'episodio si è verificato l'11 dicembre 2025, evidenziando ancora una volta i rischi legati ai furti nei settori strategici delle infrastrutture ferroviarie.
Arezzo, 11 dicembre 2025 – Tre persone, di nazionalità rumena, sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di essere responsabili di un furto aggravato di rame sulla linea ferroviaria direttissima Firenze-Roma. Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Arezzo su richiesta della locale Procura, che ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro indagati. L'indagine, condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Arezzo tra luglio e novembre, ha preso avvio a seguito di un furto di cavi in rame avvenuto tra il 25 giugno e il 1° luglio nel comune di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
