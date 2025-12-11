Furto del Louvre ennesima gaffe | un documento ignorato per sette anni aveva previsto tutta la rapina

Un documento di sicurezza dimenticato negli archivi del Louvre ha previsto con sorprendente precisione il furto di gioielli avvenuto sette anni dopo, sottolineando le falle nella protezione del museo e sollevando nuove interrogazioni sulla gestione della sicurezza.

Un documento di sicurezza rimasto per anni a prendere polvere negli archivi del Louvre aveva descritto con precisione quasi chirurgica lo stesso metodo poi utilizzato dai rapinatori per sottrarre 101 milioni di dollari di gioielli dalla Galerie d’Apollon. Un camion per traslochi, una scala meccanizzata posizionata fino al secondo piano, l’accesso diretto alle vetrine dei gioielli della corona: sette anni prima della rapina, quel rischio era già stato messo nero su bianco. Addirittura corredato da un disegno esplicativo. Il 19 ottobre scorso, quel copione è diventato realtà. Quattro uomini in giubbotti ad alta visibilità parcheggiano un furgone accanto al museo, due salgono con la piattaforma elevatrice fino alla Galerie d’Apollon, spezzano i vetri con una smerigliatrice e portano via il bottino. 🔗 Leggi su Panorama.it