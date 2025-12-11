Furto con spaccata in un negozio di telefonia in piazza Michelangelo | sul posto la polizia

Stamattina, un negozio di telefonia Tim in piazza Michelangelo è stato oggetto di un furto con spaccata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini e la gestione della situazione. L'episodio ha sconvolto la zona, suscitando preoccupazione tra residenti e commercianti.

All’alba di oggi un negozio di telefonia Tim, in piazza Michelangelo, è stato preso di mira dai ladri. Un uomo avrebbe sfondato la vetrata utilizzando un’auto, riuscendo a rubare alcuni smartphone esposti prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti la sicurezza privata e le volanti della polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

