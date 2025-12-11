Furgone incastrato nel passaggio a livello | preso in pieno dal treno

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Rufina, in provincia di Firenze, quando un treno ha investito un furgone rimasto incastrato tra i passaggi a livello. L'incidente ha causato notevoli disagi ed è sotto indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Rufina (Firenze), 11 dicembre 2025 – Paura nel tardo pomeriggio a Rufina dove è avvenuto un brutto incidente sulla linea ferroviaria: un treno ha centrato in pieno un furgone rimasto incastrato tra i due passaggi a livello. Lo scontro è avvenuto in via della Sieve, proprio in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, che hanno verificato che non vi fossero situazioni di pericolo e soprattutto che non fossero rimaste coinvolte persone.