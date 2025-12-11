Furgone della bancarella beneventana in fiamme | parte la corsa alla solidarietà

Nella notte del 10 dicembre 2025, un incendio ha distrutto il furgone della storica bancarella beneventana, simbolo di tradizione e identità locale. L'evento ha suscitato immediatamente una forte ondata di solidarietà tra cittadini e associazioni, pronti a sostenere il recupero e la rinascita di un punto di riferimento importante per la comunità.

Nella notte del 10 dicembre 2025, Benevento ha perso un pezzo della sua storia. La storica bancarella beneventana, punto di riferimento da anni davanti alla Villa Comunale, in Piazza Monumento ai Caduti, è stata colpita da un evento devastante: il furgone parcheggiato accanto, indispensabile per il lavoro quotidiano, è andato in fiamme, distruggendo completamente mezzi, merce e attrezzatura. In un attimo, si è bruciato tutto ciò che serviva per lavorare, per servire la città durante le festività, per affrontare il Natale e la Befana — i periodi più importanti dell'anno.

