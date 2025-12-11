Fuorigrotta sorpasso contromano e schianto frontale | 18enne in ospedale

Un incidente frontale a Fuorigrotta ha coinvolto un'auto che, per evitare il traffico, ha effettuato un sorpasso contromano, causando un impatto violento. L’incidente ha coinvolto un 18enne rimasto ferito e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente evidenzia le conseguenze di una manovra azzardata in situazioni di traffico intenso.

Impatto violentissimo e dinamica dell'incidente. Una manovra azzardata per evitare il traffico si è trasformata in un frontale devastante. Un automobilista avrebbe percorso un tratto di strada contromano per superare la coda, centrando uno scooter guidato da un ragazzo di 18 anni che procedeva regolarmente. L'urto è stato talmente forte da sbalzare il giovane sull'asfalto, poi trasportato d'urgenza al Cardarelli. Le sue condizioni, pur serie, non risulterebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 10 dicembre, intorno alle 20.30, in via Terracina a Fuorigrotta, lo stesso punto in cui nel 2023 persero la vita i ventenni Lucia Morra e Francesco Altamura, travolti da un'auto mentre erano in scooter.

