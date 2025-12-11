Fuorigrotta scontro auto-scooter | grave un ragazzo

Nella serata di ieri, a Fuorigrotta, Napoli, si è verificato un grave incidente tra un'auto e uno scooter lungo via Terracina. Un giovane coinvolto nel sinistro ha riportato ferite serie, richiedendo immediato intervento medico. L'evento ha suscitato preoccupazione nella zona, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Incidente nella serata di ieri: un giovane è rimasto ferito in modo serio lungo via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Un ragazzo è rimasto gravemente ferito in via Terracina, a Fuorigrotta, a seguito di uno scontro avvenuto nella serata di ieri. L'episodio è stato segnalato dai cittadini al deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra).

