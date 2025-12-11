Fuori dal porto niente più fanghi | Ma restano quelli sommersi

A pochi giorni dal trasferimento dei fanghi portuali alla nuova cassa di colmata di Ancona, la Lega Navale Fano rinnova la richiesta di un intervento di dragaggio urgente nel porto. Mentre i fanghi visibili sono stati rimossi, restano quelli sommersi che continuano a preoccupare le autorità e gli operatori locali.

Sono passati solo pochi giorni dal trasferimento dei fanghi portuali alla cassa di colmata di Ancona – sono stati fermi per circa vent'anni nell'area a fianco della darsena centrale ora ripulita – che la Lega Navale Fano rilancia la richiesta di un nuovo, urgente, dragaggio del porto. "Avremmo bisogno di un fondale– fa presente il presidente Roberto Beccabunca – di almeno 2 metri e mezzo invece la profondità è di appena 80 centimetri". Un problema che interessa tutti i tipi di imbarcazioni, a vela e a motore. "Quando c'è la bassa marea – fa notare Beccabunca – le barche ormeggiate lungo il porto canale non possono uscire in mare.