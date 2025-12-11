Fuochi d’artificio da limitare il Wwf chiede un’ordinanza comunale

Il WWF Sicilia Area Mediterranea ha chiesto al Comune di Sciacca di emanare un’ordinanza per limitare l’uso di fuochi d’artificio e artifici pirotecnici dal 15 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, al fine di tutelare ambiente e cittadini durante le festività.

