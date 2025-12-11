Funzionari oligarchi e spie | ecco quali sono i canali segreti di comunicazione tra Kiev e Mosca

L'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022 ha interrotto i tradizionali canali di comunicazione tra i due paesi. Tuttavia, sono emersi sussidiari e canali segreti utilizzati da funzionari, oligarchi e spie per scambiarsi informazioni e mantenere un contatto nascosto, rivelando dinamiche invisibili nel complesso scenario geopolitico.

L'avvio nel febbraio del 2022 della guerra d'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha segnato l'interruzione delle comunicazioni ai più alti livelli tra Kiev e Mosca. Come però riporta il Kyiv Independent, i due nemici negli ultimi anni sono riusciti a stabilire contatti, più o meno ufficiali, affidati a funzionari, oligarchi, spie e operatori umanitari. Il primo canale di comunicazione tra Ucraina e Russia è stato aperto nelle prime ore del conflitto anche grazie all'iniziativa dell'oligarca russo Roman Abramovich. I contatti stabiliti allora portarono ai colloqui tra le due parti, rivelatisi poi fallimentari, in Bielorussia e in Turchia.

