Fuga a tutto gas sull’auto rubata Ladro violento reagisce all’arresto e manda in ospedale gli agenti

Nella notte dell’8 dicembre, una Fiat 500L rubata viene intercettata a Monza. Quando gli agenti tentano di bloccare il veicolo, il ladro reagisce con violenza, dando il via a una fuga sfrenata che mette in pericolo gli agenti e provoca il loro ricovero in ospedale.

Notte dell’8 dicembre, all’incirca le 2.10. Una pattuglia della Questura di polizia di Monza intercetta lungo viale Campania una Fiat 500L di colore nero che procede con tutte le frecce accese. Alla guida un uomo con cappello scuro e scaldacollo che copre gran parte del volto. Tutte circostanze che destano sospetto. Alla vista degli agenti, poi, la vettura si dà alla fuga ad alta velocità lungo le vie cittadine. Parte l’inseguimento che si conclude in via Monviso dopo che il fuggitivo si schianta contro alcune strutture e auto in sosta. Gli agenti riescono a bloccare il conducente, un uomo di 35 anni, nato in Moldavia e cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it