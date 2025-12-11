Fucecchio | auto nel canale dopo il tamponamento con un furgone Ferita una donna
Stamattina a Fucecchio, un incidente sulla SP11 ha coinvolto un'auto e un furgone, con l'auto finita nel canale. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrere le persone coinvolte. Una donna è rimasta ferita nell'incidente avvenuto intorno alle 7, suscitando attenzione e intervento immediato delle forze di emergenza.
I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 11 dicembre 2025, intorno alle 7 nel comune di Fucecchio sulla SP11, per un incidente stradale
