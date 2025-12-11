Fucecchio | auto nel canale dopo il tamponamento con un furgone Ferita una donna

Stamattina a Fucecchio, un incidente sulla SP11 ha coinvolto un'auto e un furgone, con l'auto finita nel canale. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrere le persone coinvolte. Una donna è rimasta ferita nell'incidente avvenuto intorno alle 7, suscitando attenzione e intervento immediato delle forze di emergenza.

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 11 dicembre 2025, intorno alle 7 nel comune di Fucecchio sulla SP11, per un incidente stradale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fucecchio: auto nel canale dopo il tamponamento con un furgone. Ferita una donna

Un’uscita di strada, una notte d’autunno del 2017, un’auto che si accartoccia contro un cumulo di detriti. Un ragazzo morto, altri due feriti gravemente. A distanza di otto anni da quel drammatico incidente avvenuto sulle colline di Fucecchio, il tribunale di Firenz - facebook.com Vai su Facebook

Fucecchio, auto finisce nel canale dopo l’incidente - I vigili del fuoco hanno liberato la donna rimasta bloccata nel veicolo. Da lanazione.it