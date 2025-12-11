Fs Tanzilli | Aggiornamento piano strategico testimonia rafforzamento del gruppo
L'aggiornamento del Piano Strategico di FS evidenzia il rafforzamento e la crescita del gruppo, confermando il consolidamento del suo percorso di sviluppo. Questo intervento sottolinea la solidità e la capacità di adattamento dell'azienda nel contesto attuale.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "L'aggiornamento del Piano Strategico testimonia il consolidamento e il rafforzamento complessivo del Gruppo Fs e la crescente solidità del percorso intrapreso". Ad affermarlo in una nota è il presidente, Tommaso Tanzilli, in occasione della presentazione del piano 2025-2029. "Stiamo consolidando un modello di governance più moderno e integrato, che ci permette di affrontare con maggiore efficacia le sfide della mobilità, dell'innovazione e della sostenibilità. La forza del nostro Piano risiede nella chiarezza degli obiettivi, nella continuità della nostra traiettoria di sviluppo e nella qualità delle persone che ogni giorno lavorano per rendere più efficiente, sicuro e competitivo il sistema dei trasporti del Paese.
