FS l' Ad Donnarumma | Nel 2025 investiti 18 miliardi Puntualità migliorata
Ferrovie dello Stato presenta il nuovo Piano strategico 2025-2029, con un investimento di 18 miliardi nel 2025. L'Ad Donnarumma evidenzia miglioramenti nella puntualità e l'ambizione di portare il trasporto ferroviario italiano a un livello superiore, con un focus su innovazione e sviluppo sostenibile. Un passo importante per il futuro del settore ferroviario nazionale.
Ferrovie dello Stato presenta l’aggiornamento al Piano strategico per il 2025-2029. “ Next level ” è il titolo della tabella di marcia per quello che FS promette essere il ivello successivo del trasporto su ferro. Alla presentazione nella Sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica di Roma presente il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli. Sono 18 i miliardi investiti dal Gruppo FS in Italia e in Europa. Tra i principali punti del piano miglioramento delle infrastrutture, della puntualità e della connettività a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gruppo Fs presentato piano strategico: nel 2025 18 mld investiti, 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orario - Investimenti senza precedenti con oltre18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all’attuazione del PNRR. Scrive tpi.it
FS, l'Ad Donnarumma: "Nel 2025 investiti 18 miliardi. Puntualità migliorata" - (LaPresse) Ferrovie dello Stato presenta l'aggiornamento al Piano strategico per il 2025- Come scrive stream24.ilsole24ore.com