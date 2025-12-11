Frustava e costringeva paziente a rapporti sessuali estremi | condannato lo psichiatra dei vip

Stefano Cogliati Dezza, psichiatra di 74 anni noto per aver lavorato con personaggi vip, è stato condannato in via definitiva. L'accusa riguarda comportamenti violenti e coercitivi nei confronti di una paziente, attraverso legature, frustate e sedativi, per costringerla a rapporti sessuali.

Condanna definitiva per Stefano Cogliati Dezza, lo psichiatra 74enne che legava, frustava e sedava una paziente per costringerla a rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it