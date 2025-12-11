Friuli tra digitale e globalizzazione | il libro che racconta il nuovo modello economico

Il Friuli sta vivendo una trasformazione significativa nel suo tessuto economico e sociale. Roberto Grandinetti analizza questo cambiamento nel suo nuovo libro,

Il Friuli sta cambiando pelle. Come e perché questo sta accadendo lo racconta Roberto Grandinetti nel nuovo libro Economia e società in Friuli nell’era digital-globale (Gaspari), presentato a Udine. L’autore — economista con una lunga carriera tra l’Università di Udine e quella di Padova — spiega. 🔗 Leggi su Udinetoday.it