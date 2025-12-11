Fratoianni | Questo è il Governo della sega Tagliano stipendi sanità e diritti delle persone – Il video

In un video pubblicato dall'Agenzia Vista, Nicola Fratoianni critica aspramente l'azione del governo attuale, accusandolo di tagli drastici a stipendi, sanità e diritti dei cittadini. Le sue parole riflettono un forte dissenso verso le politiche adottate, evidenziando preoccupazioni sulla tutela dei servizi pubblici e delle condizioni di vita della popolazione.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Questo è il Governo della "sega". Tagliano tutto: tagliano gli stipendi, tagliano la sanità e tagliano i diritti delle persone. Forse hanno preso spunto dal loro amico argentino Milei". Lo ha detto Fratoianni di Avs a Montecitorio, al flashmob 'stipendio bloccato, Natale dimezzato'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

