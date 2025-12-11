Francia il senatore prende la parola in aula ma si sente male e si vomita addosso La spiegazione sui social – Il video

Durante una seduta del Senato francese, il senatore Pierre Ouzoulias ha avuto un malore improvviso mentre presiedeva i lavori. L'episodio, che ha visto il politico vomitare davanti ai colleghi, è stato ripreso e condiviso sui social, attirando l'attenzione su un evento insolito e inaspettato durante una sessione parlamentare.

Un imprevisto decisamente insolito ha fermato per qualche minuto i lavori del Parlamento francese. Nella serata di mercoledì 10 dicembre, il senatore comunista Pierre Ouzoulias si è sentito male proprio mentre si trovava sul podio del Senato, dove si trovava per presiedere la sessione. All’improvviso, mentre parlava, il politico 61enne ha avuto un malore e ha cominciato a vomitare su se stesso. Il filmato è stato prontamente rimosso dalla registrazione, ma è stato condiviso qualche ora più tardi dalla testata francese Frontières. December 11, 2025 La spiegazione del senatore. Ouzoulias ha sùbito abbandonato il podio, si è ripulito ed è tornato in aula per continuare il proprio lavoro, raccogliendo i messaggi di vicinanza bipartisan dei suoi colleghi parlamentari. 🔗 Leggi su Open.online

Una data storica per laicità: il 9 dicembre 1905 viene promulgata in Francia la legge di separazione tra Stato e Chiese, che sancisce l’autonomia delle istituzioni pubbliche rispetto alla religione, vieta di finanziare confessioni religiose o di privilegiarle in qualsi - facebook.com Vai su Facebook

#Casinò #Mercato #Normativa #Politica Francia, verso una stabilizzazione delle case da gioco (clubs de jeux): il Senato approva emendamento dlvr.it/TPfKp3 Vai su X