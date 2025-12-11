Francesco Aquila e Masterchef | Ecco come ho fatto a vincere Un consiglio ai concorrenti? Duro lavoro e non appoggiatevi a nessuno

Francesco Aquila condivide la sua esperienza di vittoria a MasterChef Italia, sottolineando l'importanza di impegno e autonomia. In un'intervista, il giovane chef offre consigli ai concorrenti e riflette sulla sfida che lo ha portato al successo. L'edizione 2025 del talent culinario riparte con nuove prove e sorprese, promettendo emozioni e nuove storie da raccontare.

Bellaria (Rimini), 11 dicembre 2025 - “Ogni prova può nascondere una sorpresa”. E' con questo slogan che MasterChef Italia torna in onda da questa sera. Lo sa bene Francesco Aquila, 39 anni, vincitore della decima edizione nel 2021. Dopo il trionfo, Aquila ha pubblicato due libri ( My Way. Zio Bricco che ricette e Ricette di vita. My Way 2 ) continuando a muoversi tra social, cucina e conduzione. È stato chiamato da Giorgio Armani, lo ha voluto al suo fianco a Saint-Tropez. Ma, ovunque si trovi, ci tiene a ricordare che ogni suo piatto "profuma di Romagna". Le Iene a Rimini: permessi falsi, stranieri richiesti dall’hotel scoperti a fare i braccianti in Sicilia Aquila, un consiglio per i nuovi concorrenti? “Beh. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Aquila e Masterchef: “Ecco come ho fatto a vincere. Un consiglio ai concorrenti? Duro lavoro e non appoggiatevi a nessuno”

