Francesca Albanese umiliazione a Firenze | salta anche il convegno?

Liberoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'eventuale assenza di Francesca Albanese dal convegno di Firenze mette in discussione il suo ruolo e il suo consenso nella scena politica locale. La sua elezione come figura di riferimento della sinistra sembra aver subito un ridimensionamento, evidenziando tensioni e cambiamenti all’interno del panorama politico fiorentino.

Il ridimensionamento della figura di Francesca Albanese - eletta troppo presto nuova profeta della sinistra nostrana passa per Firenze. Dove ora, non solo l’ipotesi di conferirle la cittadinanza onoraria è decaduta rovinosamente, ma anche ospitarla a Palazzo Vecchio per parlare del suo report sul “famigerato genocidio” sembra diventato un tabù. Con accuse incrociate, sgambetti e tentativi disperati di mediazione in una sinistra fiorentina sempre più spaccata. Eppure, fino a poche settimane fa partiti e associazioni se la litigavano. La fiumana pro-Pal nelle piazze aveva fatto gola a tutti i segretari del campo largo e non solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

