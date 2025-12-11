Francesca Albanese umiliazione a Firenze | salta anche il convegno?
L'eventuale assenza di Francesca Albanese dal convegno di Firenze mette in discussione il suo ruolo e il suo consenso nella scena politica locale. La sua elezione come figura di riferimento della sinistra sembra aver subito un ridimensionamento, evidenziando tensioni e cambiamenti all’interno del panorama politico fiorentino.
Il ridimensionamento della figura di Francesca Albanese - eletta troppo presto nuova profeta della sinistra nostrana passa per Firenze. Dove ora, non solo l’ipotesi di conferirle la cittadinanza onoraria è decaduta rovinosamente, ma anche ospitarla a Palazzo Vecchio per parlare del suo report sul “famigerato genocidio” sembra diventato un tabù. Con accuse incrociate, sgambetti e tentativi disperati di mediazione in una sinistra fiorentina sempre più spaccata. Eppure, fino a poche settimane fa partiti e associazioni se la litigavano. La fiumana pro-Pal nelle piazze aveva fatto gola a tutti i segretari del campo largo e non solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Francesca Albanese, relazione Onu sarà presentata a Firenze: è polemica - (Photo by Mauro Scrobogna / LaPresse) Continuano le polemiche su Francesca Albanese a Firenze. msn.com scrive
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) - La Commissione pace del comune approva la risoluzione per "un'iniziativa istituzionale" per far presentare alla relatrice Onu il tanto discusso report sulla "responsabilità dei crimini a Gaza". Da ilfoglio.it
La dichiarazione di Matteo Salvini rivela una disarmante superficialità: "Francesca Albanese non può rappresentare il popolo italiano". Ma, caro Matteo, infatti non lo rappresenta affatto. Albanese ricopre il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite, non que
Niente #cittadinanzaonoraria a Francesca #Albanese, ma un evento, verosimilmente un convegno, sulle sue attività per la #Palestina. In Commissione Pace approvato l'atto dopo la mediazione tra Pd e Sinistra Pc. Il Centrodestra vota contro #controradionews