Forze dell' ordine nel mirino | 242 agenti feriti ai cortei per la pace

Negli ultimi mesi, le forze dell'ordine sono state protagoniste di scontri violenti durante cortei e manifestazioni per la pace in diverse città italiane, tra cui Torino, Bologna, Genova, Roma e Milano. Scene di guerriglia urbana si ripetono con crescente frequenza, lasciando gli agenti feriti e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione di queste manifestazioni pubbliche.

Torino, Bologna, Genova, Roma, Milano: scene di guerriglia urbana che si ripetono sempre più spesso con le forze dell'ordine che finiscono nel mirino. È il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a dare l'allarme durante il question time alla Camera: nei primi 10 mesi dell'anno si sono svolte 8.647 manifestazioni di rilievo, più di venti al giorno; in 242 casi si sono registrate criticità. Oltre 330 uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, il 53% in più rispetto al 2024. Colpisce un dato: 2.304 cortei erano dedicati alla pace, ma hanno causato 242 feriti tra gli agenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Forze dell'ordine nel mirino: 242 agenti feriti ai cortei "per la pace"

"Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò". Sono le parole che Tatiana Tramacere ha affidato alla trasmissione Chi l'ha visto che questa sera manderà in onda l'intervista integrale alla 27enne di Nardò. #ANSA Vai su X

Le forze dell’ordine sono pronte a dare la stretta sui gruppi antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco la Val di Susa e le piazze italiane Allarme alto sulle Olimpiadi e sul cantiere dell’opera sullo Stretto. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it. - facebook.com Vai su Facebook

Psicosi taser in Italia: nel mirino il disarmo degli agenti - Dopo la morte di due violenti fermati dalle forze dell’ordine, quattro carabinieri finiscono sotto indagine. Come scrive panorama.it

Nuovo blitz forze ordine in Centrale - Nuovo blitz delle forze dell'ordine nell'area della Stazione Centrale di Milano dove già erano stati fatti controlli a tappeto (non senza corollario di polemiche) lo scorso 2 maggio. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it