Forze dell' ordine nel mirino | 242 agenti feriti ai cortei per la pace

Negli ultimi mesi, le forze dell'ordine sono state protagoniste di scontri violenti durante cortei e manifestazioni per la pace in diverse città italiane, tra cui Torino, Bologna, Genova, Roma e Milano. Scene di guerriglia urbana si ripetono con crescente frequenza, lasciando gli agenti feriti e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione di queste manifestazioni pubbliche.

Torino, Bologna, Genova, Roma, Milano: scene di guerriglia urbana che si ripetono sempre più spesso con le forze dell'ordine che finiscono nel mirino. È il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a dare l'allarme durante il question time alla Camera: nei primi 10 mesi dell'anno si sono svolte 8.647 manifestazioni di rilievo, più di venti al giorno; in 242 casi si sono registrate criticità. Oltre 330 uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, il 53% in più rispetto al 2024. Colpisce un dato: 2.304 cortei erano dedicati alla pace, ma hanno causato 242 feriti tra gli agenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

