Forza Italia prima nel Tammaro | risultato record al 19,03% Simeone | Un segnale forte dai cittadini

Nell’area del Tammaro, Forza Italia ha ottenuto un risultato storico alle ultime elezioni regionali, raggiungendo il 19,03% delle preferenze. Un risultato che rappresenta un segnale forte e significativo, riflettendo la fiducia e il supporto dei cittadini nei confronti del partito.

Nell'area del Tammaro Forza Italia ha registrato, alle scorse elezioni regionali, un risultato di assoluto rilievo, attestandosi al 19,03% dei consensi. Un dato che conferma il ruolo centrale del partito all'interno della coalizione, risultando prima forza politica nel comprensorio consolidando il quadro complessivo del centrodestra nel Tammaro. Particolarmente soddisfatto Augusto Simeone, coordinatore di Forza Italia per la Valle del Tammaro, che commenta: "Il risultato conseguito rappresenta una testimonianza concreta della fiducia che i cittadini del Tammaro ripongono nel lavoro che sta portando avanti il segretario provinciale on.

