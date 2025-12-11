Forza Italia avverte la Lega | Astenersi sul decreto Ucraina aprirebbe un serio problema politico
Forza Italia lancia un avvertimento alla Lega, sottolineando le conseguenze di un’eventuale astensione o voto contrario sul decreto riguardante le forniture militari all’Ucraina. Secondo il partito, questa scelta potrebbe creare gravi problemi politici, evidenziando l’importanza di un fronte compatto nella questione.
Non votare a favore, o anche solo astenersi, sul decreto per le forniture militari all’ Ucraina aprirebbe «un serio problema politico». A evocare lo scenario estremo di un no della Lega alle armi a Kiev è Forza Italia, nell’ennesima giornata di trattative internazionali per porre fine alla guerra. Giorgia Melon i, che nel pomeriggio riceve anche la lunga visita dell’attorney general degli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
#ForzaItalia, pressing di #PierSilvioBerlusconi per facce e programmi nuovi. Il partito in fibrillazione ? @aciapparoni Vai su X
Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia? Non cambio idea. Serve programma rinnovato. Ma sono grato a Tajani: tenere in vita il partito non era facile". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
FI avverte la Lega sul decreto armi: non votarlo 'un problema serio' - Non votare a favore, o anche solo astenersi, sul decreto per le forniture militari all'Ucraina aprirebbe "un serio problema politico". ansa.it scrive
FI avverte: “Se la Lega non vota il Dl Ucraina è un problema” - A intervenire è il portavoce azzurro Raffaele Nevi, che critica la richiesta della Lega di attendere gli sviluppi del piano statunitense per l’Ucraina prima di dare il via libera al decreto. Lo riporta altarimini.it