Forza Italia Alberto Vermiglio nuovo portavoce per Messina

11 dic 2025

Alberto Vermiglio è stato nominato nuovo portavoce di Forza Italia a Messina, segnando un passo importante nella riorganizzazione del partito locale. L'azione mira a rafforzare la presenza politica in vista delle eventuali elezioni amministrative anticipate previste per il 2026.

Prosegue la riorganizzazione dentro la sezione messinese di Forza Italia, anche in vista delle possibili elezioni amministrative anticipate al 2026. L’avvocato Alberto Vermiglio, già presidente nazionale dell’Aiga, l’Associazione italiana dei giovani avvocati, è stato nominato nuovo portavoce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

