Forza Italia Alberto Vermiglio nuovo portavoce per Messina
Alberto Vermiglio è stato nominato nuovo portavoce di Forza Italia a Messina, segnando un passo importante nella riorganizzazione del partito locale. L'azione mira a rafforzare la presenza politica in vista delle eventuali elezioni amministrative anticipate previste per il 2026.
Forza Italia, Siracusano: "Alberto Vermiglio nuovo portavoce azzurro di Messina" - "La squadra di Forza Italia a Messina continua a crescere e a rafforzarsi, anche in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi che ci attendono.
