Formenti | Settore primo piano in 2024 export industria diporto supera cantieristica mercantile

Nel 2024, l'industria nautica da diporto ha raggiunto un traguardo storico superando per la prima volta l'export della cantieristica mercantile. L'anno si è concluso con record di fatturato e occupazione, segnando un momento di grande crescita e riconoscimento per il settore.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Nel 2024 è avvenuto un fatto: l'export dell'industria nautica da diporto - per la prima volta - ha superato quello della cantieristica mercantile, oltre a raggiungere record storici di fatturato e addetti. Il Ministro delle Politiche del mare, Musumeci, ricorda spesso che tutta la blue economy genera un milione di posti di lavoro: bene ad oggi, oltre 220.000 afferiscono alla filiera della nautica da diporto. Se mai fosse stato appropriato pensarlo (e noi non lo crediamo proprio), sicuramente è finito il tempo di considerare la nautica come un settore di secondo piano, non solo dell'industria, ma dell'economia italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

