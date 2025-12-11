Formazioni ufficiali Celtic Roma le scelte di Gasperini per il match d’Europa League
Scopri le formazioni ufficiali di Celtic-Roma, una sfida importante valida per la quinta giornata di Europa League. Gasperini sorprende con le scelte di formazione, lasciando Dybala in panchina e dando spazio ai giovani. Il match, in programma alle 21, promette emozioni e tensioni tra le due squadre alla ricerca di punti fondamentali nel girone.
Formazioni ufficiali Celtic Roma: Gasperini sorprende, Dybala in panchina e spazio ai giovani. Il punto L’attenzione è tutta puntata sul match delle 21, quando andrà in scena Celtic-Roma, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una sfida fondamentale per i giallorossi, reduci da due brutte cadute in campionato contro Napoli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
https://www.ilbellodelcalcio.net/2025/12/10/benfica-napoli-le-formazioni-ufficiali-conte-conferma-lundici-che-ha-battuto-la-juventus/ - facebook.com Vai su Facebook
#Benfica- #Napoli, le formazioni ufficiali Vai su X
Celtic-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - Impegno europeo per i giallorossi di Gasperini, in campo a Glasgow per rimediare alla brutta sconfitta ottenuta contro il Cagliari in campionato ... Si legge su tuttosport.com
Celtic-Roma, le formazioni ufficiali: out Pellegrini e Dybala, davanti c'è Ferguson - Dopo la chiusura della 6ª giornata di Champions League, oggi tocca all’Europa League, con la Roma di Gian Piero Gasperini impegnata nella delicata. Come scrive tuttomercatoweb.com