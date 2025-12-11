Forlì frana a Civitella di Romagna | famiglia isolata

Una frana a Civitella di Romagna ha isolato una famiglia, bloccando la strada in località Collina. I vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti per rimuovere il materiale e garantire l’accesso e la sicurezza dell’abitazione, utilizzando macchine movimento terra.

I vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti in località Collina, nel comune di Civitella di Romagna, per una frana che mercoledì aveva bloccato completamente la strada, isolando una famiglia: con l'utilizzo di macchine movimento terra, gli specialisti GOS sono riusciti a rimuovere il materiale e ripristinare l'accesso e la sicurezza dell'abitazione. L'intervento si è concluso in serata, garantendo il ripristino della viabilità.

