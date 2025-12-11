Forlì e il rebus quintetto Stephens la soluzione?
L’ingaggio di DeShawn Stephens rappresenta una svolta per la Pallacanestro 2 Forlì. La decisione di inserire il nuovo giocatore nel quintetto apre nuovi scenari e rivela una strategia mirata a rinforzare la squadra. Questo movimento potrebbe essere il punto di svolta per il team, offrendo nuove opportunità e soluzioni sul campo.
L’innesto di DeShawn Stephens, ufficializzato nel primo pomeriggio di martedì, cambia il volto della Pallacanestro 2.015. In attesa di altre potenziali novità sul fronte mercato, l’ex Treviso prende il posto di Kadeem Allen (sempre più vicino alla Juvi Cremona) nello scacchiere biancorosso. Un cambio di ruolo per lo straniero di riferimento, ma anche lungo in entrata a fronte di un esterno in uscita. Si tratta di un totale riassetto del roster biancorosso. Ad oggi, Forlì può contare addirittura su tre centri di ruolo (Del Chiaro, Gazzotti e l’ultimo arrivato), in aggiunta alle ali forti Gaspardo e Masciadri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
"FORLI PASQUALE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
FCC 2028. . Cristina Acidini, componente del Comitato Scientifico, ci parla della Romagna rinascimentale e del ruolo dell’arte nel nostro territorio, uno dei percorsi individuati per valorizzare la candidatura del Comune di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2 - facebook.com Vai su Facebook
Forlì e il rebus quintetto. Stephens la soluzione? - Coach Martino ha cambiato finora ben sette volte il suo starting five, con l’ingaggio del lungo americano potrebbe arrivare più stabilità. Segnala sport.quotidiano.net