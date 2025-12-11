Forbidden Fruit anticipazioni 12 dicembre | Halit protegge il nome degli Argun Alihan e Zeynep si salutano

Movieplayer.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Halit protegge il nome degli Argun, mentre Alihan e Zeynep si salutano. Scopriamo cosa riserva il nuovo episodio della soap turca, in programmazione dal lunedì al sabato nel pomeriggio. Appuntamento domani alle 14 per scoprire le nuove emozioni e i colpi di scena.

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di venerdì 12 dicembre Halit cercherà di nascondere quello che ha scoperto insieme a Yildiz, mentre alla Argun Holdings iniziano i problemi con Ender nuova socia dell'azienda. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Arrivati a Bursa dopo che Asuman ha accoltellato Mustafa, al commissariato Yildiz ha scoperto qualcosa di incredibile: la madre infatti, le ha confessato che Mustafa è suo padre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

