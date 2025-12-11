Forbidden Fruit anticipazioni 12 dicembre | Halit protegge il nome degli Argun Alihan e Zeynep si salutano

Nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Halit protegge il nome degli Argun, mentre Alihan e Zeynep si salutano. Scopriamo cosa riserva il nuovo episodio della soap turca, in programmazione dal lunedì al sabato nel pomeriggio. Appuntamento domani alle 14 per scoprire le nuove emozioni e i colpi di scena.

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di venerdì 12 dicembre Halit cercherà di nascondere quello che ha scoperto insieme a Yildiz, mentre alla Argun Holdings iniziano i problemi con Ender nuova socia dell'azienda. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Arrivati a Bursa dopo che Asuman ha accoltellato Mustafa, al commissariato Yildiz ha scoperto qualcosa di incredibile: la madre infatti, le ha confessato che Mustafa è suo padre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 12 dicembre: Halit protegge il nome degli Argun, Alihan e Zeynep si salutano

«Non posso perdonare mia madre per avermi nascosto la verità su mio padre. » Queste parole di Yildiz racchiudono tutto lo sconvolgimento che attraversa i prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 fino al 13 dicembre. Le vicende si fanno anco - facebook.com Vai su Facebook

Forbidden Fruit anticipazioni puntate 11, 12 e 13 dicembre 2025 - Mustafa mette alle strette Asuman e riesce a scoprire finalmente la verità: Yildiz è sposata con ... novella2000.it scrive

Forbidden Fruit, anticipazioni 12 dicembre: Halit protegge il nome degli Argun, Alihan e Zeynep si salutano - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... Come scrive movieplayer.it

IIS 10.0 Detailed Error - 404.0 - Not Found

HTTP Error 404.0 - Not Found The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Most likely causes: The directory or file specified does not exist on the Web server.

The URL contains a typographical error.

A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file. Things you can try: Create the content on the Web server.

Review the browser URL.

Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here. Detailed Error Information: Module IIS Web Core Notification MapRequestHandler Handler PHP74 Error Code 0x80070002 Requested URL https://news.zazoom.eu:443/cruci/youtubeYT.php?q=forbidden%20fruit%20anticipazioni%2012 Physical Path D:\inetpub\webs

ewszazoomeu\cruci\youtubeYT.php Logon Method Anonymous Logon User Anonymous Request Tracing Directory D:\LogFiles\FailedReqLogFiles More Information: This error means that the file or directory does not exist on the server. Create the file or directory and try the request again. View more information »