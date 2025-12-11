Forbidden fruit 2 replica puntata dell’11 dicembre in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 11 dicembre, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca che tiene i telespettatori con il fiato sospeso. Nell'ultima puntata, Mustafà affronta Asuman e scopre il segreto di Yildiz e Halit, aggiungendo nuovi colpi di scena alla trama.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 11 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Mustafà mette alle strette Asuman e scopre che Yildiz è sposata con Halit. Quando Mustafà dice di voler andare da Yildiz, Asuman in preda alla rabbia lo accoltella. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 105 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
«Non posso perdonare mia madre per avermi nascosto la verità su mio padre. » Queste parole di Yildiz racchiudono tutto lo sconvolgimento che attraversa i prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 fino al 13 dicembre. Le vicende si fanno anco - facebook.com Vai su Facebook
